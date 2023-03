MSI Prestige 15: Notebook raffinato, potente e in super sconto

Il Notebook MSI Prestige 15 è un’opzione di laptop ultra potente ma sottile e leggero che può migliorare notevolmente la tua produttività ovunque tu vada. Inoltre, la serie Prestige è ben realizzata, non solo per mostrare un gusto unico, ma anche per offrire prestazioni incredibili per le app creative preferite grazie alle GPU GeForce. Questo fantastico prodotto oggi ha uno sconto FOLLE del 38% su Amazon. Questo significa che lo puoi acquistare ad un prezzo competitivo di soli 1.049,00 euro, con la fantastica possibilità di poterlo pagare in comode rate, grazie al servizio di finanziamento Cofidis.

MSI Prestige 15: un’occasione da prendere al volo

La potenza della GPU dedicata accelera il MSI Prestige 15 per ottenere le migliori prestazioni e affidabilità e potenziare la tua produttività. Inoltre, con gli slot PCIe 4.0, il supporto storage migliora l’efficienza del lavoro quotidiano e offre una migliore affidabilità e integrità del segnale per prestazioni migliori.

Con la serie Prestige, potrai anche connetterti e caricare i dispositivi rapidamente tramite le due porte Thunderbolt. La serie supporta l’erogazione di energia attraverso queste porte in modo da poter caricare rapidamente i dispositivi, trasferire dati a 40Gbps e connettersi a più display e periferiche. Inoltre, i portatili MSI hanno una garanzia di 2 anni, e la copertura rimane invariata anche se acquistati con fattura. Questo assicura che il tuo investimento sia protetto e che potrai utilizzare il tuo laptop senza preoccupazioni per anni.

La serie Prestige è dotata dei nuovi processori Intel Core i7 di 12a Gen e grafica Intel Iris Xe, che garantiscono prestazioni elevate e al contempo estrema leggerezza per consentirti di essere sempre operativo. Inoltre, il Prestige 15 è il PRIMO laptop al mondo dotato di Wi-Fi 6E, che offre una velocità sorprendente e mantiene la rete fluida e stabile anche quando condivisa con numerosi utenti.

In generale, il Notebook MSI Prestige 15 è un’opzione eccellente per coloro che desiderano prestazioni elevate e portatili sottili e leggeri che consentono loro di essere produttivi ovunque si trovino. E, grazie allo sconto PAZZESCO del 38% su Amazon, questa potrebbe essere l’opportunità perfetta per acquisirne uno a un prezzo molto conveniente di soli 1.049,00 euro. Affrettati perché promozioni del genere si esauriscono velocemente.

