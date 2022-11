MSI monitor Gaming da 32" con SCONTO di 234€: Amazon SREGOLATO

Se sei un amante dei videogiochi non puoi assolutamente perderti quest’offerta di Amazon con cui ti puoi portare a casa un monitor da gaming curvo spettacolare. Metti subito nel tuo carrello il monitor gaming MSI a soli 328,09 euro, anziché 562,99 euro.

Sì hai capito bene, questo rappresenta il minimo storico raggiunto da Amazon. Uno sconto pazzesco del 42% che ti permetterà di risparmiare ben 234 euro. Ovviamente non è solo il prezzo quello che rende quest’offerta super vantaggiosa, ma anche il fatto che siamo di fronte a un prodotto di altissima qualità. Riuscirai ad avere un’esperienza unica nelle tue sessioni di gaming.

Per non perdere quest’offerta devi essere super veloce perché le unità disponibili a questo prezzo sono poche. Vai subito su Amazon e acquista il tuo monitor gaming MSI a soli 328,09 euro. Se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

MSI monitor gaming: ogni gioco prenderà vita

Grazie al display WQHD con frequenza di aggiornamento di 165 Hz godrai di un’esperienza unica. Avrai una risposta dell’immagine di 1ms che ti permetterà di battere i tuoi nemici sul tempo. Il contrasto dinamico di questo schermo rende i colori nitidi e precisi per restituire una realtà incredibile. La curvatura dello schermo molto stretta ti permette d’immergerti completamente nei tuoi giochi, come se fossi lì.

Inoltre potrai regolare il supporto in tre modi diversi, inclinandolo come vuoi per avere la posizione perfetta. La tecnologia KVM ti permetterà di connettere due dispositivi contemporaneamente e dividere lo schermo. In questo modo avrai un doppio risultato e risparmierai anche spazio.

Se stai ancora leggendo sappi che questo non è più il momento di farlo. Adesso dirigiti su Amazon e metti nel tuo carrello il monitor gaming MSI a soli 328,09 euro, anziché 562,99 euro. Se completi l’ordine oggi potrai riceverlo già domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.