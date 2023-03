MSI Katana G66: il potente laptop da gaming è in offerta su Amazon

Con le Offerte di Primavera 2023, Amazon viene incontro anche ai videogiocatori più esigenti! Il laptop MSI Katana GF66 è un potente computer progettato per offrire prestazioni di livello elevato durante i giochi, grazie alla sua architettura multi-core e alla sua esclusiva tastiera illuminata di colore rosso. Questo computer è equipaggiato con l’ultimo processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, che garantisce prestazioni eccezionali durante i giochi e il multitasking.

Oggi può essere tuo a soli 1.249€, con un risparmio di 250€ sul suo normale prezzo di listino! Come sempre, con Prime la spedizione rapida è gratuita e se lo ordini subito lo riceverai a casa entro giovedì 30 marzo. Come per gli altri acquisti su Amazon, anche in questo caso è possibile dividere l’importo in più rate a tasso zero.

L’MSI Katana GF66 è dotato di una GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30, che offre una grafica ray-tracing incredibilmente realistica e funzionalità IA all’avanguardia come NVIDIA DLSS. Il raffreddamento è un altro punto di forza del MSI Katana GF66: è dotato di soluzioni termiche dedicate sia per la CPU che per la GPU, con un massimo di 6 heatpipe, ingrandendo il diametro interno del tubo termico e utilizzando l’esclusivo olio termico MSI per garantire le massime prestazioni in condizioni di gioco estreme.

Il display è un altro punto di forza del MSI Katana GF66: offre una risoluzione IPS LEVEL a 144 Hz per garantire immagini nitide e dettagliate senza alcun ritardo, il che lo rende ideale per i giochi di nuova generazione. Inoltre, la qualità del suono è di alta risoluzione, per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. L’MSI Center permette di personalizzare il laptop MSI in base alle tue esigenze, garantendoti il massimo controllo sull’hardware e il software del computer. Insomma, come avrai ormai capito il MSI Katana GF66 è un laptop estremamente potente e versatile, progettato per i giocatori più esigenti che cercano il massimo delle prestazioni e della qualità. Ti consigliamo vivacemente di non farti scappare questa offerta e mettere le mani su questo laptop da gaming top di gamma ad un prezzo davvero imbattibile.

