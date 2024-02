MSI Katana 15 in offerta su Amazon: il laptop da gaming oggi a meno di 900€

L’MSI Katana 15 è un notebook gaming di alto livello, attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 5%, a soli 899,00€ anziché 949,00€. Questo laptop offre prestazioni eccezionali per i giocatori più esigenti, con una combinazione di potenti componenti hardware e caratteristiche innovative.

Al cuore del Katana 15 c’è il processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, che offre una potenza straordinaria per gestire i giochi più impegnativi e il multitasking senza problemi. Inoltre, la scheda grafica Nvidia RTX 3050 6GB GDDR6 garantisce un’esperienza di gioco fluida e reattiva, con grafica ad alta definizione e prestazioni di rendering impeccabili.

Il display IPS da 15.6″ con frequenza di aggiornamento di 144Hz assicura immagini nitide e fluide, permettendoti di cogliere ogni dettaglio dell’azione in movimento. La tastiera RGB a 4 zone con tasti WASD illuminati ti permette di personalizzare l’illuminazione per creare un’atmosfera di gioco coinvolgente e personalizzata.

Questo laptop offre anche un’ampia capacità di archiviazione e una connettività avanzata, con 16GB di RAM DDR4 4800MHz e un SSD PCIe4 da 512GB per un’avvio veloce e un’esperienza di gioco senza rallentamenti. Inoltre, il supporto WiFi 6 assicura una connessione stabile e veloce per il gaming online senza interruzioni.

Con il suo design elegante e aggressivo, il MSI Katana 15 è un notebook gaming che si distingue per prestazioni elevate e funzionalità innovative. Con due anni di garanzia e la possibilità di personalizzazione tramite l’esclusivo MSI Center, è un investimento affidabile per gli appassionati di gaming che cercano una soluzione di alto livello a un prezzo conveniente. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi risparmiando!

