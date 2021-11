MSI: i nuovi monitor per il gaming sono una BOMBA

MSI lancia nuovi monitor da gioco; il primo gode di un pannello avente tecnologia OLED da 55 pollici e l'altro invece, ha uno schermo miniLED curvo da 34 pollici.

MSI svela i nuovi monitor gaming OLED e miniLED

Il gigante delle periferiche da PC ha appena rilasciato un paio di nuovi monitor da gioco. I due nuovi prodotti faranno felicissimi gli appassionati; parliamo di un gigantesco monitor da gioco OLED da 55 pollici e di un monitor gaming curvo con pannello miniLED.

Parlando dell'ultimo in questione, questo prodotto di Micro-Star International presenta un pannello curvo da 34 pollici che supporta un'elevata frequenza di aggiornamento di 165Hz. L'azienda promette di offrire anche un'ottima riproduzione dei colori. Questo monitor viene commercializzato principalmente per i giocatori di PC e si chiama MEG Artymis 341. Inoltre, è il primo del settore a presentare una curvatura netta e una retroilluminazione miniLED.

Non dimentichiamo che soddisfa anche i requisiti VESA Display HDR 1000 che supportano l'alta gamma dinamica HDR10 e offre una luminosità di picco di 1.000 nit. Ha una risoluzione di 3440 x 1440 e un formato 21:9. Il display ha una curvatura dell'arco 1000R netta e una curvatura centrale 800R. MSI mira a fornire un'esperienza di gioco di prim'ordine senza compromettere le immagini.

Arrivando al vero colosso da 55 pollici, questo sfoggia un pannello OLED destinato ai giocatori di console. È soprannominato MEG 551U OLED ed è il secondo monitor OLED da 55 pollici della compagnia votato al gaming.

Promette di offrire un'elevata qualità dell'immagine per godere al meglio dei meravigliosi titoli/esclusive in single player su console. Questo prodotto è fortemente votato ai titoli d'azione e ai gioco di ruolo, mentre quello gaming curvo è pensato per gli sparatutto veloci e i titoli battle royale. Sfortunatamente, la società deve ancora rivelare il prezzo e la disponibilità di questi due nuovi articoli, ma si prevede che questi verranno lanciati nel 2022.