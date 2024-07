MSI Cyborg 15: Notebook Gaming POTENTE a meno di 1000€ per il Prime Day

Come suggerisce il nome, il Notebook Gaming MSI Cyborg 15 è di una potenza inaudita. Puoi giocare ovunque i tuoi videogiochi preferiti. Ci sono buone notizie! Oggi lo acquisti con meno di 1000€ grazie alle promo del Prime Day. Acquistalo adesso a soli 999€, invece di 1367,20€.

Si tratta di un’occasione imperdibile se stai cercando un dispositivo in grado di offrire tutta la forza necessaria per gaming e grafica. Ottimo quindi per l’intrattenimento, è una macchina fondamentale anche per produttività e lavoro. La consegna gratis è inclusa nel prezzo.

Notebook Gaming MSI Cyborg 15: una vera bomba

Con il Notebook Gaming MSI Cyborg 15 fai veramente tutto, senza alcun limite. Produttività, intrattenimento, grafica e gaming spinto! Grazie all’offerta Prime Day oggi è tuo a un prezzo favoloso. Mettilo in carrello a soli 999€. Ma i vantaggi non finiscono qui.

Infatti, grazie alla tua iscrizione Prime, hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero a partire da soli 199,80€ al mese, senza interessi. Veramente favoloso! Tutto questo ti dà diritto anche a 10€ di sconto sull’acquisto di Microsoft 365 Family.

In dotazione trovi la scheda video Nvidia RTX 4060 con 6GB dedicati, il processore Intel i7 e 16GB di RAM. Il display da 15,6 pollici ha 144Hz di refresh rate e tecnologia Full HD. Cosa aspetti? Acquistalo immediatamente a soli 999€, invece di 1367,20€.