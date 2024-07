MSI Cyborg 15, maxi-sconto da 400€ per il Prime Day: RTX 4060 e Intel Ultra 7

Potente, design cyberpunk e uno schermo davvero niente male. Ma oggi il suo punto di forza è il prezzo: in occasione dei Prime Day 2024, Amazon ha mandato a tappeto il prezzo del laptop da gaming MSI Cyborg 15 di ultimissima generazione. Questa bellezza, normalmente proposta al prezzo di ben 1599€, oggi può essere tua a soli 1199€ – grazie ad un generosissimo sconto del 25%.

E non finisce qui. Come sempre per gli acquisti di questo tipo, ti ricordo che potrai decidere di spezzare il prezzo in più pagamenti mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. Nulla di più facile: al momento del checkout di basterà usare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento. L’accettazione del finanziamento è pressoché istantanea.

Il cuore di questo potente laptop è la scheda grafica NVIDIA RTX 4060 da 8GB, che offre tutta la potenza di elaborazione necessaria per gestire qualsiasi titolo di ultima generazione: da Baldur’s Gate 3 ad Elden Ring, passando per Call of Duty e Hogwarts Legacy.

La CPU invece è la nuova Intel Ultra 7 155H, progettata per supportare tutte le nuove funzionalità basate su intelligenza di Microsoft Copilot. Troviamo, quindi, 16GB di RAM, Windows 11 pre-installato, il supporto alla reti Wi-Fi 6E di ultima generazione e, come anticipato, uno schermo davvero magnifico e reattivo: un IPS a 144 Hz per gestire con grande fluidità anche i videogiochi più frenetici. Completa questo quadro il capiente SSD da 1TB, con tutta la memoria che ti serve per scaricare decine di giochi.

Non c’è davvero altro da dire, con questo clamoroso sconto di 400€, è l’MSI Cyborg 15 il laptop da gaming perfetto da acquistare durante questi Prime Day. Mettilo subito nel carrello per averlo ad un prezzo fantastico!