MSI Claw A1M in offerta su Amazon: massima potenza ad un prezzo top

La MSI Claw A1M è finalmente in offerta su Amazon ad un prezzo aggressivamente ribassato. Intel Core Ultra 7, Wi-Fi 7 e uno schermo da paura. Un concentrato di potenza in formato portatile, per portare i tuoi giochi AAA preferiti sempre con te.

Normalmente la pagheresti ben 899,00€, ma oggi può essere tua a soli 649,00€. Certo, a patto di essere veloce: sta andando rapidamente a ruba. Ciliegina sulla torta: la puoi anche pagare a rate, scegliendo l’apposita opzione al momento del checkout.

Il cuore della Claw A1M è costituito da un processore Intel Core Ultra 7 155H abbinato alla grafica Intel Arc, supportata dalla tecnologia XeSS per migliorare le prestazioni grafiche anche nei giochi più impegnativi. Con 16 GB di RAM LPDDR5 e un SSD PCIe 4.0 da 512 GB, la console è ben equipaggiata per gestire sia i titoli AAA che le applicazioni multitasking. Inoltre, il supporto per il Wi-Fi 7 garantisce una connessione veloce e stabile, mentre la batteria da 53 Whr offre una durata sufficiente per lunghe sessioni di gioco.

Dal punto di vista del design, l’MSI Claw è ergonomico e dotato di comandi precisi, inclusi grilletti e joystick a effetto Hall, progettati per garantire una lunga durata e un controllo accurato durante il gioco.

L’MSI Claw A1M è una scelta interessante per i gamer che cercano un dispositivo portatile ma in grado di offrire una potenza estrema, l’idea per giocare ai titoli più recenti – come Elder’s Ring – ovunque si voglia, anche durante i viaggi. Insomma, il massimo delle prestazioni senza compromessi. Non rimane molto tempo: l’offerta è destinata a terminare da un momento all’altro. Acquistala subito per averla al prezzo fortemente competitivo di 649,00€.