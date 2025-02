Mouse wireless verticale Trust Yuno con 6 pulsanti super ergonomico per zero fatica

Se lavori al computer o lo usi comunque molto spesso sono certo che ti sarai reso conto che dopo un po’ di tempo la mano e il braccio incominciano a fare male. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mouse wireless verticale Trust Yuno a soli 21,99 euro, invece che 27,99 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 21% è da prendere al volo. Potrai tranquillamente lavorare al computer per tutto il tempo che vuoi senza fare fatica. Possiede diversi pulsanti per avere tutto a portata di mano e scorre velocemente.

Mouse wireless verticale per lavorare senza sforzi

Oltre al prezzo chiaramente vantaggioso il mouse wireless verticale Trust Yuno si fa apprezzare per la sua incredibile comodità. Grazie a un design ergonomico studiato per permetterti di avere il braccio, il polso e la mano in una posizione più naturale, farai molta meno fatica. E così potrai stare davanti al computer per tutto il tempo che vuoi.

Possiede sei pulsanti per avere tutte le scorciatoie a disposizione e lavorare velocemente. Gode di una rotellina con DPI regolabili da 80o a 400 e un sensore ottico molto preciso che gli permette di scorrere velocemente anche senza il tappetino. Potrai connetterlo al tuo computer con il ricevitore USB che trovi incluso e che garantisce zero latenza. E poi possiede una batteria ricaricabile integrata in grado di durare fino a tre mesi.

Fai alla svelta dunque o rischi di perdere una straordinaria opportunità. Vai ora su Amazon e acquista il tuo mouse wireless verticale Trust Yuno a soli 21,99 euro, invece che 27,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.