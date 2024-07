Mouse Wireless VERTICALE: minimo storico al Prime Day (16€)

Quando passi molto tempo davanti al computer, l’uso di un mouse tradizionale potrebbe causare un eccessivo affaticamento della mano, tuttavia il mouse wireless verticale Trust Verto, oggi al prezzo più basso di sempre con le Offerte Amazon Prime Day, è studiato appositamente per offrire un’esperienza di lavoro più confortevole e produttiva. Infatti, grazie al suo design ergonomico, è diventato uno dei modelli più richiesti dagli utenti ed ora può essere tuo con una spesa minima.

Approfitta delle Offerte Prime Day su Amazon e ordina subito il mouse verticale Trust Verto: sfruttando uno sconto esclusivo del 19%, lo porti a casa con appena 16 euro.

Torna il offerta il mouse wireless verticale Trust Verto

Cerchi un mouse che ti faccia dimenticare i disagi dei modelli convenzionali? Il mouse wireless verticale Trust Verto è la scelta perfetta. Con un’inclinazione di 60°, assicura il massimo comfort per braccia e polsi, riducendo lo stress. Il design ergonomico si adatta perfettamente alla tua mano, anche grazie al supporto per il pollice ed al rivestimento in gomma per una presa ben salda.

La connessione wireless offre una portata fino a 10 metri, permettendoti di muoverti liberamente senza compromettere la postura. I comandi sono estremamente precisi grazie al sensore ottico regolabile tra 800, 1200 e 1600 DPI, con due pulsanti azionabili dal pollice per un controllo ottimale. Inoltre, il micro-ricevitore può essere riposto nel vano apposito, evitando che venga smarrito.

Le Offerte Prime Day stanno per terminare: sii veloce e metti ora nel carrello il mouse wireless verticale Trust Verto al prezzo migliore in assoluto e lo riceverai direttamente a casa entro pochissimi giorni.