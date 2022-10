Mouse wireless Trust: PREZZACCIO su Amazon, solo 7€

Amazon a briglie scolte nella giornata odierna, e lo dimostra questo sconto incredibile del 46%. Se approfitti anche tu di questa speciale offerta puoi avere il mouse wireless Trust a soli 7 euro, invece che 12,99 euro.

Trust da molto tempo ci ha abituato a dei prodotti di altissima qualità a prezzi niente male. Oggi poi, in combo con Amazon, si sono proprio superati. Questo mouse è compatibile praticamente con tutti i dispositivi. Puoi usarlo per PC, Laptop, Portatili, Mac e Chromebook.

Sembra incredibile ma è tutto vero. Certo l’offerta non durerà in eterno, anche perché onestamente non so quanto ci guadagnino. Prima però che il prezzo ritorni alla normalità, metti nel tuo carrello il mouse wireless Trust a soli 7 euro. Se ordini oggi potrai riceverlo già domani senza alcun costo aggiuntivo, per i clienti Amazon Prime.

Mouse wireless Trust: comodo, leggero e semplice da installare

Questo mouse wireless firmato Trust è stato pensato per chi vuole qualcosa di semplice e a poco prezzo. Tutta via ha delle ottime componenti, che non deludono. Intanto si fa notare per il design compatto, che ti darà la possibilità di tenerlo anche laddove non c’è molto spazio. Poi ha una forma ergonomica, con i lati gommati per migliorare la presa e garantire una buona postura, così da diminuire l’affaticamento del polso.

È dotato del ricevitore, incluso in confezione, che basterà inserire nella porta USB del proprio dispositivo, e in pochi istanti il mouse sarà pronto per l’utilizzo. La portata wireless è di ben 8 metri, per facilitarne l’utilizzo in qualsiasi ambiente. Ha un pulsante per selezionare la velocità di puntamento, da 800 a 1600 DPI, così da personalizzarlo in base al tuo stile.

Non ci sono molte altre cose da dire se non che è arrivato il momento di fare un acquisto super vantaggioso. Se fai in fretta puoi beneficiare di uno sconto del 46% su Amazon. Acquista adesso il mouse wireless Trust a soli 7 euro, invece che 12,99 euro.

