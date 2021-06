Il mouse wireless Logitech Pebble è in offerta su Amazon a €18,94. Il prezzo di listino viene reso più vantaggioso da un ribasso del 23% che corrisponde a uno sconto effettivo di €6,05.

Logitech Pebble: il mouse wireless più amato dagli utenti

Il mouse firmato Logitech è un vero e proprio portento. Con più di 15000 recensioni positive, questo prodotto si configura come uno dei più ambiti all'interno del mercato. Disponibile in colorazione grigia, può essere utilizzato a proprio piacimento su qualsiasi dispositivo.

La sua struttura è sottile e altamente ergonomica. Infatti può essere utilizzato dagli utenti per diverse ore senza mai affaticare la mano e il polso. Dato il suo design, inoltre, si adatta facilmente sia a chi predilige la mano destra che ai mancini.

Sulla superficie sono presenti i due classici tasti dedicati al clic destro e al click sinistro mentre al centro di questi è presente la rotellina di scorrimento per navigare sui documenti sulle pagine web in modo rapido.

Per quanto riguarda la sua connessione, il mouse si collega al dispositivo principale mediante Bluetooth o, all'occorrenza, attraverso un mini ricevitore USB incluso in confezione.

Infine, la sua autonomia è attestata a 18 mesi di utilizzo inserendo una semplice batteria AA al suo interno.

