Mouse Wireless Lenovo 150: ULTIMI PEZZI a soli 7€

Il Mouse Wireless Lenovo 150 di fascia entry level è un dispositivo intramontabile, perfetto per semplicità e immediatezza di utilizzo. Le sue forme ergonomiche lo rendono particolarmente confortevole all’uso prolungato, lavorandoci insieme anche per molte ore. Oggi è in offerta a soli 7€, invece di 14€.

Questo ottimo 50% di sconto lo trovi solo sul Lenovo Store che segnala disponibilità limitata. In pratica sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili. Ecco perché devi essere molto veloce se vuoi aggiudicartene almeno uno. Si tratta di un’ottima soluzione se hai più computer e devi dotarli di un buon mouse, senza dover spendere cifre elevate.

Mouse Wireless Lenovo 150: l’entry level che fa tutto

Non lasciarti tradire o condizionare dal prezzo così basso. Il Mouse Wireless Lenovo 150 è sì un entry level, ma fa veramente tutto e lo fa veramente bene. Con batterie AA garantisce un’autonomia di ben 6 mesi. Cosa stai aspettando? Acquistalo a metà prezzo sul Lenovo Store.

Un’occasione pazzesca per avere un mouse wireless in grado di accompagnarti ovunque, anche in viaggio. Il suo sensore ottico è perfetto per lavorare su quasi tutte le superfici. Esteticamente si presenta molto bene. Il design curato lo rende un prodotto di qualità.

La rotella a scorrimento fluido spicca per il suo colore rosso accesso su scocca nera. Acquistalo adesso a soli 7€, invece di 14€.