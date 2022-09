Mouse wireless ergonomico: 19€ per passare le ore al PC senza fastidio

Se utilizzare il mouse tutto il giorno è diventato uno strazio per il tuo polso perché non è ti assicura una giusta posizione allora è il momento di passare a un Mouse Wireless Ergonomico.

A uno straordinario prezzo di appena 19,51€, può essere tuo su Amazon con un ottimo sconto al di sopra del 20% sul suo prezzo totale. Approfittando del tuo abbonamento Amazon Prime puoi anche usufruire di consegne sempre veloci e gratuite in tutta Italia, non aspettare un secondo di più.

Mouse Wireless Ergonomico pratico sia per il lavoro che per il gaming.

Compatibile per i sistemi operativi Windows e Mac OS, questo mouse wireless ergonomico può essere utilizzato sia sul tuo computer fisso che su portatili e tablet grazie alla tecnologia wireless 2.4GHz che ne permette l’uso fino a 10 metri di distanza dall’adattatore USB. Il suo design ergonomico sviluppato in verticale è progettato per dare il massimo del comfort durante il suo utilizzo permettendo il posizionamento naturale della mano riducendo la pressione esercitata sul polso.

Hai paura che la batteria non duri abbastanza? Grazie alla modalità auto-sleep ed al pratico pulsante “on/off” sotto al mouse le due batterie AAA, che non sono incluse quindi ricordati di comprarle, possono garantirti mesi di utilizzo senza preoccupazioni.

Questo Mouse Wireless Ergonomico offre inoltre ben tre livelli di sensibilità che possono essere regolati in qualsiasi momento: 800 DPI e 1200 DPI per un uso normale e quotidiano, 1600 DPI per una sensibilità maggiore perfetta per le tue sessioni di gaming.

Prendi questa offerta al volo e porta a casa un Mouse Wireless Ergonomico a 19,51€ con uno sconto superiore al 20%. Inoltre con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account puoi avere in ogni momento spedizioni sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.