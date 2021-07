Il mouse wireless di Ponvit è in promozione su Amazon a soli 7,99€. Attivando il coupon te lo porti a casa a un prezzo formidabile e non ti penti dell'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Ponvit: un mouse wireless semplice ma fantastico

Se vuoi affacciarti al mondo dei mouse wireless o te ne serve uno per dover partire in vacanza in libertà, ti trovi nel posto giusto. L'offerta su Amazon ti offre la possibilità di acquistare quello di Ponvit a un prezzo conveniente e alla portata di tutti.

Perfetto per te se utilizzi la mano destra, il dispositivo ti offre una presa ergonomica e confortevole. Con i suoi tasti ti muovi all'interno del computer agevolmente e in particolare ti puoi servire del click destro, del click sinistro, della rotellina di scorrimento e dei tasti azionabili con il pollici per andare avanti e indietro.

Non sei ancora soddisfatto? Sappi che i DPI sono 2400 ma a tua discrezione possono essere modificati mediante 5 livelli preimpostati.

Per quanto riguarda connessione e batteria, di quelle non ti devi preoccupare: con una semplice pila AA hai fino a 15 mesi di autonomia, mentre la connessione avviene sia su Windows che MacOS grazie a un semplice ricevitore USB. Lo colleghi ed il gioco è fatto.

Approfitta subito dell'offerta e acquista il mouse wireless di Ponvit su Amazon a soli 7,99€. Attivi il coupon e lo ordini subito. Se fai così lo ricevi in sole 48 ore se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard non paghi neanche un euro per le spedizioni se opti per le consegne nei punti di ritiro.

