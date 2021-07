Il mouse wireless di EasyULT costa veramente poco: con appena 5,99€ te lo porti a casa su Amazon. Semplice e comodo da avere dietro, lo ricevi in pochissimi giorni e persino gratuitamente in tutta Italia.

Mouse wireless: compatto e perfetto per portarlo con te

Il mouse wireless ora in offerta non ha nulla di particolare: se sei alla ricerca di un dispositivo con molti tasti sicuramente questo non fa per te, ma se invece desideri avere un prodottino da portare sempre con te ovunque vai, approfittane subito.

Nero, con un profilo sottile e un peso altrettanto leggero, questo modello ti permette di avere un alleato in borsa. Si collega al dispositivo principale sfruttando un semplice ricevitore USB e tac: non ha neanche bisogno di installazione. Infatti lo colleghi e lo inizi ad utilizzare fin da subito.

È compatibile sia con i computer Windows che MacOS ma ovviamente lo puoi adoperare anche su computer portatili o televisioni laddove è supportato.

Per quanto riguarda le sue specifiche tecniche, invece, ti occorre sapere che si adatta agli ambidestri, ha il tasto destro e sinistro, la rotellina di scorrimento e un valore DPI fermo a 1600. In più non occorre alcuna batteria perché è ricaricabile e ti offre un'autonomia più che sufficiente con una sola carica.

Ancora dubbi? Per 5,99€ su Amazon non prenderlo è da pazzi. Acquista subito questo mouse wireless ricaricabile. Le spedizioni sono operate in sole 48 ore se sei abbonato Prime. In caso tu non lo fossi, approfitta di una seconda promozione e scegli i punti di ritiro come modalità di consegna per non spendere neanche un euro in più.

Elettronica