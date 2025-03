Mouse wireless comodo e affidabile con batteria a lunga durata: l'offerta da non perdere

Se sei in cerca di un mouse wireless che sia affidabile ed essenziale ma anche comodo da utilizzare ed estremamente maneggevole, il Logitech M170 è perfetto per te. Questo mouse ti garantisce connessione stabile, comfort e precisione, e ad un prezzo davvero imbattibile.

Grazie alla sua tecnologia wireless a 2,4 GHz potrai dire addio all’ingombro di cavi e goderti una connessione stabile e senza ritardi fino a 10 metri di distanza. Il ricevitore nano USB di questo dispositivo è plug & play: ti basterà inserirlo nel tuo laptop e il mouse è pronto all’uso, senza bisogno di installazioni.

Il suo sensore ottico avanzato ti assicura inoltre un tracciamento fluido su diversi tipi di superficie, e ti permetterà di lavorare e navigare con facilità. Si tratta di un mouse preciso e reattivo, ottimo da utilizzare sia per il lavoro che per lo studio o il tempo libero.

Il Logitech M170 è stato progettato per offrirti il massimo del comfort senza affaticare le mani, anche dopo molte ore di utilizzo. Inoltre il suo design simmetrico e leggero lo rende perfetto sia per utenti destri che mancini.

La batteria è stata studiata per durare fino a 12 mesi senza il bisogno di ricaricare le pile. Il suo sistema di risparmio energetico integrato lo spegne automaticamente ogni qualvolta tu non lo stia usando, in questo modo eviterai inutili sprechi e potrai prolungare ulteriormente la durata della sua carica.

In conclusione questo mouse è estremamente semplice e affidabile, perfetto se sei alla ricerca di un dispositivo wireless pratico e leggero. Non lasciartelo sfuggire con lo sconto del 16% e fallo arrivare immediatamente a casa tua al prezzo imbattibile di 13,39 euro!