Sei alla ricerca di un mouse wireless? Allora perché non acquistare il Logitech MX Anywhere 2S che su Amazon è in promozione ad appena 47,99€. È un vero e proprio affare visto che il ribasso del 48% fa scendere il suo prezzo di listino di parecchi euro.

In più le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Logitech MX Anywhere 2S: il mouse wireless definitivo

Non voler spendere una cifra per un mouse può essere un giusto pensiero e se anche tu la pensi così non c'è niente di male. Approfittare di un'offerta per pagare a metà prezzo un dispositivo ottimo è dunque una chance che non puoi perdere.

Il Logitech MX Anywhere è un gioiellino, se lo scegli sotto la mano avrai un dispositivo di cui non ti pentirai visto che ha tutto al posto giusto. Super ergonomico lo utilizzi per ore senza avere fastidio al polso. Lavoro, svago e quant'altro sono tutte funzioni che subiranno una rivoluzione.

Hai a disposizione sette tasti che programmi a piacimento, in più vola su ogni superficie senza avere problemi. Dunque che tu abbia una scrivania in legno o vetro non ha importanza.

Sai cos'altro ti convince? Il fatto che tu lo possa sfruttare sia attraverso il Bluetooth che un ricevitore USB (incluso in confezione), ma non finisce qui perché è abilitato anche al Flow e lo associ a tre dispositivi in contemporanea. Con un click sei prima su un computer e con un altro, un secondo dopo, sull'altro.

In merito alla carica non c'è nulla da dire: una completa di regala 70 giorni di utilizzo mentre una di appena 3 minuti è sufficiente per una giornata lavorativa.

Approfitta immediatamente dell0offerta e acquista su Amazon il mouse wireless Logitech MX Anywhere 2s a soli 47,99€. Le spedizioni con Prime avvengono in appena 24 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica