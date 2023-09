Mouse wireless AMBIDESTRO dalla doppia connettività: a 8€ è un regalo

Che dire, per un prezzo così irrisorio questo mouse wireless è capace di rendere la tua esperienza al computer di una comodità unica. Non solo lo colleghi via Bluetooth ma anche con ricevitore e lo utilizzi sia con mano destra che sinistra.

Ora in promozione su Amazon è un piccolo affare. Se sei interessato collegati in pagina e fallo diventare subito tuo a soli 8,22€ per non spendere neanche un centesimo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mouse wireless troppo comodo: lo porti dove vuoi

Oltre ad essere dalle dimensioni compatte pur mantenendo un’ottima ergonomia, questo mouse wireless lo usi sia a casa che in giro se, ad esempio, lo abbini al tuo computer portatile. Compatibile con vari sistemi operativi hai la possibilità di connetterlo come vuoi.

Infatti in confezione non solo trovi due adattatori (uno USB C e uno USB classico) ma al suo interno c’è anche un chip Bluetooth per collegarlo ai tuoi dispositivi nella modalità che preferisci.

Vista l’assenza di tasti aggiuntivi e il suo design semplice si presta per l’utilizzo sia con mano destra che con mano sinistra. Comodo, fluido e con DPI regolabili grazie a 3 livelli preimpostati. Li vuoi cambiare? Un click sul tasto sotto al rotellina ed hai fatto.

Per quanto riguarda l’autonomia, invece, ti faccio sapere che è ricaricabile. Ti basta una carica completa per usarlo 20 giorni di fila senza compromessi. E visto che non ci facciamo mancare nulla, ci sono anche le luci LED con 7 modalità differenti.

Insomma, stai ancora aspettando? Collegati immediatamente su Amazon per acquistare il tuo mouse wireless a soli 8,22€ in promozione.

Le spedizioni, come sempre, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.