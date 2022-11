Mouse wireless 2.4G e Bluetooth, lo ricarichi e via (15€)

Un mouse wireless 3 in 1 praticamente. Per il prezzo che ha in offerta è un piccolo tesoro visto che lo puoi utilizzare su qualsiasi dispositivo ti venga in mente senza grandi problemi. Completo di tutto, è proprio un modello che acquisterei a occhi chiusi se ne avessi bisogno.

Conta che grazie al 20% il prezzo scende e lo porti a casa a soli 15€. Stai aspettando? Beh, se vuoi eliminare i cavi dalla scrivania ti consiglio di affrettarti. Completa il tuo acquisto ora.

Le spedizioni, con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Mouse wireless 3 in 1: come fai a non apprezzarlo

Lo puoi connettere ai tuoi dispositivi sfruttando il micro ricevitore USB che torvi in confezione o, ancora, il Bluetooth. Hai tu la scelta finale e in base alle tue esigenze non hai limitazioni. Infatti puoi utilizzarlo con computer, laptop e persino dispositivi mobile come tablet e così via.

Grazie alla sua batteria ricaricabile elimini anche il problema legato alle pile e godi di un’autonomia che dura fino a 2 mesi continuativi con solo 2 ore di carica. Straordinario, vero? Per conoscere in ogni momento il livello di energia residua, hai un indicatore LED a portata di vista.

Ma aspetta perché non è finita qua: con i click silenziosi e 3 impostazioni DPI hai tutto quello che ti occorre sotto mano. Proprio a proposito di questa devi sapere che hai a disposizione due pulsanti da attivare direttamente con il pollice. Non avere dubbi: è perfettamente ergonomico per utilizzarlo con comfort.

