Mouse VERTICALE Logitech, una GODURIA per il polso: tuo a 57€

Il mouse verticale Logitech Lift rispecchia la crescente tendenza dei consumatori nell’acquisto di prodotti che offrano sì la massima precisione in fase di utilizzo ma che, allo stesso tempo, siano motivo di benessere per chi ne fa un uso prolungato. Apparecchio fra i più richiesti in questa fascia di mercato, anche grazie alla sua versatilità ed agli indubbi vantaggi derivanti da tale scelta. Lavorare al pc non è mai stato così piacevole: dimentica per sempre l’affaticamento del polso.

Approfitta di quest’occasione, prima che l’offerta giunga al termine: fai il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto assurdo del 29%, questo ingegnoso mouse verticale è già tuo ad un prezzo di appena 57 euro invece di 81 euro.

Minimo storico per il mouse verticale Logitech Lift

Grazie alla sua particolare conformazione, il mouse verticale Logitech Lift è garanzia di sollievo per il polso ed agevola una postura più naturale dell’avambraccio: ore di lavoro con il massimo comfort, anche grazie alla morbida impugnatura ed al comodo appoggio per il pollice. Con pulsanti personalizzabili e la SmartWheel per uno scorrimento fluido, assicura sempre concentrazione e precisione.

Il mouse verticale Logitech Lift può essere connesso tramite Bluetooth Low Energy o Logi Bolt USB. A bordo troviamo poi una super batteria in grado di raggiungere ben 2 anni di durata. Occhio al green: l’apparecchio è realizzato con materiali che includono plastica riciclata e quindi anche gli ecologisti saranno ben felici di farne uso.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello il tuo nuovo mouse verticale Logitech Lift con un risparmio di 24 euro: lo riceverai a casa prestissimo e con consegna gratis.