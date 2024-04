Mouse VERTICALE Logitech a soli 62€: MAI più polsi affaticati

L’ingegnoso mouse verticale Logitech Lift, in questa fascia di mercato, è uno dei modelli più indicati per via della sua estrema precisione e per l’incredibile comodità garantita anche dopo ore di utilizzo. Uno dei dispositivi più venduti per lavorare al pc in totale relax, dimenticando una volta per tutte l’affaticamento del polso che, con l’andare del tempo, potrebbe portare anche a complicazioni più serie.

La promozione terminerà fra non molto, cogli al volo quest’opportunità e completa l’acquisto su Amazon: grazie ad uno sconto eccellente del 24%, il mouse verticale Logitech Lift potrà essere tuo ad un prezzo di soli 62 euro anziché 81,99 euro.

Maxi offerta per il mouse verticale Logitech Lift

Grazie alla sua particolare conformazione, il mouse verticale Logitech Lift è garanzia di sollievo per il polso ed agevola una postura più naturale dell’avambraccio: ore di lavoro con il massimo comfort, anche grazie alla morbida impugnatura ed al comodo appoggio per il pollice. Con pulsanti personalizzabili e la SmartWheel per uno scorrimento fluido, assicura sempre concentrazione e precisione.

Il mouse verticale Logitech Lift può essere connesso tramite Bluetooth Low Energy o Logi Bolt USB. A bordo troviamo poi una super batteria in grado di raggiungere ben 2 anni di durata. Occhio al green: l’apparecchio è realizzato con materiali che includono plastica riciclata e quindi anche gli ecologisti saranno ben felici di farne uso.

Ci sono pochi modelli disponibili, fai la scelta giusta e metti nel carrello il tuo nuovo mouse verticale Logitech Lift risparmiando circa 20 euro: ti sarà recapitato a casa in un lampo e con spedizione gratuita.