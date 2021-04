Un mouse verticale significa maggiore ergonomia e comodità, soprattutto se usi il dispositivo per molte ore al giorno. Questo modello è dotato di pulsanti posizionati nel modo migliore e di rotellina. Funzionante senza fili, su Amazon lo paghi 3,65€ appena con spedizioni super economiche (2€ appena).

Mouse verticale in super offerta su Amazon

Bello e di design, proprio la forma particolare di questo mouse lo rende unico. Infatti, l’utilizzo di un modello verticale ti permette di affaticare meno la mano e di evitare che assuma posizioni scorrette, che a lungo andare potrebbero causare patologie importanti.

Questo modello, come anticipato, funziona assolutamente senza fili, attraverso batteria. La comunicazione con il PC avviene tramite chiavetta da poter inserire direttamente del PC. Non manca una rotellina e due pulsanti laterali, alloggiati per essere raggiunti comodamente con la mano.

Su Amazon, per poco ancora, questo mouse verticale ergonomico è in super offerta a 3,65€ appena ed è pazzesco, connsiderando il tipo di prodotto. Tutto quello che devi fare per non perderlo è accaparrartelo prima che la promo finisca.

