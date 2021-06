Il mouse verticale di Abauoat è in promozione su Amazon a soli 8,99€. Il ribasso del 10% rende il prezzo di listino più conveniente e ancora più economico.

Mouse verticale a pochi euro: cosa sapere al riguardo

Il mouse verticale sta acquistando sempre più rilevanza all'interno del mercato. Semplice e funzionale, consente di passare numerose ore davanti al PC senza avvertire fastidi alla mano e al polso. Progettato appositamente per garantire un'ergonomia elevata, questo genere di dispositivo è un must have, soprattutto in questo periodo frenetico.

Disponibile in colorazione nera, questo modello in particolare è dotato di cablatura e si collega al dispositivo principale mediante una semplice porta USB. Pur non essendo wireless, la lunghezza del filo consente una libertà tale da rendere le ore al computer piacevoli.

Vista la sua struttura, poi, si adatta preferibilmente a chi si serve della mano destra. Purtroppo, infatti, i modelli verticali sono difficilmente adattabili ai mancini, ammesso che non si compri un modello appositamente dedicato.

Per quanto riguarda i tasti presenti, invece, non mancano all'appello i classici click destro e sinistro, la rotellina di scorrimento e due tasti per andare avanti e indietro azionabili con il pollice. Altra nota interessante è la possibilità di modificare i DPI su tre livelli preimpostati ossia 800, 1200 e 1600.

Per ultima, ma non per importanza, è presenta anche un sistema di illuminazione LED.

Il mouse verticale di Abauoat è acquistabile su Amazon a soli 8,99€.

