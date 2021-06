Sei in cerca di un mouse verticale? Il modello Verto di Trust è in promozione su Amazon a soli 20,99€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 30% che rende questa occasione un'ottima opportunità d'acquisto.

Trust Verto: perché acquistare questo mouse verticale

Il mouse verticale è un prodotto da considerare se il proprio lavoro richiede un tempo prolungato al computer. Sviluppato per agevolare i movimenti e consentire delle prestazioni elevate, questo genere di prodotto è la svolta.

Il modello sviluppato da Trust, in particolare, è economico ma racchiude al suo interno delle caratteristiche niente male. Disponibile nella colorazione nera, è wireless ed elimina il fastidioso problema dei cavi sulla scrivania.

Per collegarsi al dispositivo principale sfrutta un ricevitore USB. Per tale motivo è dotato di tecnologia Plug&Play ossia basta collegarlo al computer per iniziare ad adoperarlo a proprio piacere.

Vista la sua struttura non è affatto adatto a chi è mancino. Ciononostante coloro che utilizzano la mano destra godranno di un'ergonomia perfetta e noteranno un miglioramento già dal primo utilizzo.

Dal punto di vista tecnico, il prodotto presenta due tasti azionabili con il pollice, un interruttore di accensione e spegnimento e una rotellina di scorrimento a scatti. Il sensore è di tipo ottico e si adatta bene ad ogni superficie, inoltre si possono scegliere i DPI preferiti tra tre valori: 800, 1200 e 1600.

Pertanto, il mouse verticale Trust Verto è acquistabile su Amazon a soli 20,99€ in colorazione nero. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa in meno di 48 ore se sei membro Prime. In alternativa le consegne sono esclusivamente gratuite per chi effettua un ordine idoneo o per chi opta per la spedizioni presso punto di ritiro.

