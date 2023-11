Mouse Trust Yvi+: un AFFARE da non perdere (-40%)

Se sei alla ricerca del mouse wireless perfetto che unisca alta qualità e sostenibilità, il Trust Yvi+ è ciò di cui hai bisogno. E oggi c’è una fantastica offerta su Amazon: un incredibile sconto del 40% che rende questo mouse ancora più attraente. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 8,99 euro.

Mouse Trust Yvi+: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche più sorprendenti del mouse Yvi+ è il suo impegno per l’ambiente. Realizzato all’83% con materiali riciclati, questo mouse è un’opzione ecologica senza compromessi. Indipendentemente dal colore che scegli, sarai parte di un movimento verso uno stile di vita più verde.

Inoltre, il mouse Yvi+ è completamente wireless, garantendo la massima libertà di movimento. La sua batteria ha una durata incredibile fino a 12 mesi, permettendoti di lavorare senza interruzioni per un lungo periodo di tempo. Che tu sia un professionista impegnato o uno studente in corsa tra le lezioni, Yvi+ è sempre pronto per affrontare qualsiasi sfida.

Il design compatto del mouse, con il ricevitore USB riponibile, lo rende estremamente portatile. Puoi portarlo ovunque tu vada, rendendo il tuo lavoro più flessibile e comodo che mai. È l’accessorio perfetto per chi è sempre in movimento, offrendoti la possibilità di lavorare ovunque ti trovi.

Inoltre, il mouse Trust Yvi+ è progettato per offrire una tranquillità e una precisione senza pari. I pulsanti sinistro e destro sono silenziosi, consentendoti di lavorare senza disturbare gli altri intorno a te. La selezione della velocità (800/1600 DPI) ti consente di adattare il mouse alle tue esigenze specifiche, garantendo un controllo impeccabile su qualsiasi superficie.

Infine, la presa ultra-salda grazie ai lati in gomma e il formato ambidestro lo rendono adatto sia per mancini che per destrimani. Trust Yvi+ è progettato per adattarsi perfettamente alla tua mano, offrendoti un comfort ottimale durante le lunghe sessioni di lavoro.

In conclusione, se stai cercando un mouse di alta qualità, sostenibile, e versatile, il Trust Yvi+ è la scelta ideale. Approfitta dell’offerta del 40% su Amazon oggi e scopri la libertà e la precisione che questo mouse può offrirti. Non perdere altro tempo e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 8,99 euro, prima che sia troppo tardi.

