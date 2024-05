Mouse Trust Verto Wireless a soli 19€? Le follie del giorno di Amazon!

State cercando un mouse che vi faccia sentire come se steste volando durante le vostre sessioni di studio o lavoro? Beh, oggi è il vostro giorno fortunato! Amazon ha messo in offerta un piccolo gioiellino che vi farà abbandonare per sempre i vecchi e noiosi mouse tradizionali. Parliamo del mouse verticale Trust Verto, la cui versione senza fili ora disponibile a soli 19,99 euro. Ma attenzione, perché stanno andando a ruba!

Mouse Trust Verto: il meglio dell’ergonomia a basso costo

Il Trust Verto non è solo un mouse, è un’esperienza ergonomica che trasformerà il vostro modo di lavorare. Con il suo design che vi permette di inclinare il braccio e il polso a 60°, vi sentirete come se steste stringendo la mano a un vecchio amico. Dite addio ai fastidiosi dolori al polso dopo lunghe ore di lavoro. La sua leggerezza e la forma ergonomica lo rendono adatto a qualsiasi mano, come un guanto su misura.

Ma non è tutto! Il Trust Verto è dotato di un comodo supporto per il pollice mentre il rivestimento in gomma antiscivolo vi darà una presa salda, evitando che il mouse scivoli via nei momenti cruciali. I cavi, poi, non influenzeranno più la vostra posizione di lavoro. La portata wireless di 10 metri del mouse Verto assicura una libertà ottimale e una migliore postura.

Questo piccolo mago della tecnologia non si ferma qui. Grazie al sensore ottico, potete scegliere tra tre livelli di precisione: 800, 1200 e 1600 DPI, perfetto per qualsiasi attività, dal lavoro di precisione ai giochi più esigenti. E per un controllo rapido e funzionale, avete a disposizione due pulsanti azionabili con il pollice.

Quindi, cosa state aspettando? Afferrate il Trust Verto a soli 19,99 euro grazie alle promozioni del giorno su Amazon. E se siete membri Prime, lo riceverete in un lampo, senza spese di spedizione. Non perdete tempo, mettete il Trust Verto nel carrello e preparatevi a vivere una nuova era di comfort e produttività!