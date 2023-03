Questo Mouse SteelSeries in SCONTO è la svolta del gaming competitivo

Se sei un videogiocatore da PC, non puoi certamente accontentarti con un mouse come tutti gli altri. Nelle tue lunghe sessioni di gioco, è importante averne uno che possa garantirti una rapida reattività, prestazioni più alte della media e una velocità sulle superfici ottimizzata, per lunghi periodi. Se hai paura che un articolo del genere costi troppo, non temere: con Amazon il problema si risolve con un semplice click. Da oggi puoi avere il Mouse SteelSeries Rival 3 a €24,99 con Amazon Prime.

Con questo Mouse SteelSeries vincerai ogni game

Un mouse da gaming si distingue da uno normale innanzitutto per gli interruttori meccanici. Quelli di SteelSeries ti garantiscono ben 60 milioni di click, con una precisione mai vista prima. Ne sono 6 e sono programmabili in base alle tue esigenze di gioco. Il sensore ottico da gioco TrueMove Core ti dona un tracciamento reale 1:1. Ha una sensibilità di 8500 DPI, con 300 FPS e accelerazione di 35G. Per poter giocare ore intere al PC, hai bisogno di un design ergonomico e confortevole. Questo mouse ti garantisce sessioni di gioco intense, evitando l’affaticamento della mano e del polso. Possiede uno stile inconfondibile. L’illuminazione riprogettata offre 3 zone con 16,8 milioni di colori ultra nitidi. Il mouse da gioco SteelSeries è realizzato in polimero ultra resistente, per una lunga durata nel tempo. La base in plastica ABS ti garantisce un’alta compatibilità con le superfici d’appoggio, e la tua mano scorrerà che è un piacere.

Approfitta del grande sconto e dai un’occhiata a questo Mouse SteelSeries Rival 3 a soli €24,99 con Amazon Prime, godendo di uno sconto del 38%. Affidati a questo marchio e prova anche il Mouse Gaming con Dual Wireless in offerta su Amazon. Puoi anche abbinare queste Cuffie da Gaming cablate a soli €54,99 per un’esperienza di gioco di qualità, ad un prezzo mai visto prima d’ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.