Mouse Gaming SteelSeries, gioca per 400 ore: prezzo BOMBA su Amazon

Se sei un videogiocatore da PC, non puoi certamente accontentarti con un mouse come tutti gli altri. Nelle tue lunghe sessioni di gaming, è importante averne uno che possa garantirti una rapida reattività, prestazioni superiori alla media e velocità sulle superfici ottimizzata, per lunghi periodi. Certo, a volte acquistarne uno di ottima qualità può contrastare il tuo budget, ma con Amazon il problema si risolve con un semplice click. Da oggi puoi avere il Mouse Gaming SteelSeries a €34,99 con Amazon Prime.

Mouse Gaming SteelSeries: 400 ore, per davvero

Il Mouse da Gaming di SteelSeries è una grande rivoluzione, accessibile a chi non vuole o non può sbilanciarsi troppo, senza comunque rinunciare alla qualità. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia ad alta efficienza energetica, puoi utilizzare questo mouse per le tue sessioni di gaming per 400 ore ininterrotte prima di ricaricarlo. Con il suo wireless ultrarapido, il Quantum 2.0 Dual Wireless, ti garantisce una connessione a 2,4 Ghz; possiede inoltre un comodo Bluetooth 5.0 per l’accoppiamento istantaneo su PC, Mac, laptop e altri dispositivi. Il sensore ottico TrueMovie Air ti offre migliori prestazioni in entrambe le modalità wireless.

Il materiale è super resistente a urti, cadute e graffi. I switch meccanici da 60 milioni di click renderanno il tuo mouse estremamente durevole alla continua usura. Il LED della rotellina utilizza gli effetti luminosi RGB, utili non solo per un gusto estetico ma anche per tutte le notifiche di gioco. Per installarlo ti basterà utilizzare il facilissimo software integrato SteelSeries Engine, compatibile con Windows 7 e successivi, Mac OC x 10.13 e oltre. Ti basterà avere appena 160 mb di spazio libero su disco per la configurazione.

Con meno di €50 puoi avere un mouse per giocare sul tuo PC, in grado di donarti un’ottima esperienza videoludica. Acquista il Mouse Gaming SteelSeries a soli €34,99 e gioca i tuoi titoli preferiti per 400 ore ininterrotte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.