Questo favoloso mouse ricaricabile è in promozione su Amazon, in realtà se lo acquisti subito approfitti di un doppio sconto che te lo fa pagare solamente 7,97€. Praticamente lo hai con una spesa minima per amarlo fin da subito. Come mai? Le spedizioni Prime sono garantite, ma in ogni caso sono gratuite in tutta Italia.

Mouse ricaricabile: addio alle pile, benvenuta comodità

Avere un bel mouse ricaricabile ti cambia la vita. Oltre al fatto che te lo porti letteralmente dove vuoi, elimini sia il problema legato ai cavi che al dover cambiare le pile. Questo modello di Blackhorse è eccezionale e nella sua semplicità ti offre tutto ciò di cui hai bisogno.

Ha una struttura lineare ma studiata appositamente per essere ergonomica: così facendo puoi utilizzarlo per numerose ore senza avere dolore alla mano e al polso. Lo colleghi al tuo dispositivo principale mediante un semplice ricevitore USB – fornito in confezione – ed il gioco è fatto.

Ha in totale sei pulsanti tra cui due attivabili con il pollice. I click sono silenziosi così da non creare fastidiosi inconvenienti. In più con l'apposito tasto hai la possibilità di regolare i DPI in modo semplice e veloce; in ogni caso il limite massimo è fissato a 1600.

In merito all'autonomia, infine, c'è poco da dire. Con una sola carica questo mouse funziona fino a 500 ore ed incluso ha un timer che dopo 3 minuti lo fa spegnere automaticamente per preservare la batteria.

Insomma, cosa dovresti voler di più? Acquista subito il mouse ricaricabile su Amazon a soli 7,97€. Lo ricevi a casa in appena 24 ore se sei abbonato Prime o, in caso contrario, gratuitamente se sei cliente standard. Per questa seconda possibilità scegli le consegne nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica