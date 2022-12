Mouse Razer da gaming, VELOCITÀ e PRECISIONE al top: solo 48€

Impossibile fare a meno del mouse Razer DeathAdder V2 nel corso di lunghe ed impegnative sessioni di gaming. Il dispositivo si fa apprezzare non solo per l’ottima maneggevolezza in fase di utilizzo, considerandone la sua forma ergonomica, ma anche per la presenza di un potentissimo sensore che garantisce precisione e velocità ai massimi livelli. Efficienza assicurata anche nel caso in cui volessi farne uso per studiare o lavorare al pc: estrema versatilità in ogni contesto.

Devi approfittarne subito, la promozione sta per scadere: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto incredibile del 40%, il mouse Razer sarà tuo con poco più di 48 euro invece di 79,99 euro.

Mega sconto su Amazon per il mouse Razer da gaming

Il design moderno e le linee morbide rendono questo mouse Razer un autentico piacere per gli occhi. Non solo estetica, ma anche notevoli performance: il sensore ottico da 20.000 DPI assicura il tracciamento del più impercettibile movimento del mouse, offrendoti un elevato grado di precisione. Avrai la possibilità di salvare fino a 5 configurazioni di profilo nella memoria integrata, così da avere sempre a disposizione i tuoi comandi preimpostati ovunque deciderai di utilizzare il mouse da gaming Razer. Questo apparecchio è dotato di 8 pulsanti programmabili e completamente personalizzabili tramite Razer Synapse 3, con macro e funzioni secondarie per eseguire al volo qualsiasi azione.

Agisci in fretta, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovo mouse Razer DeathAdder V2: oltre ad un risparmio di 32 euro, lo riceverai con consegna gratuita nel giro di pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.