Il Mouse Microsoft wireless è in promozione su Amazon a soli 14,99€. Il ribasso del 35% ti fa risparmiare qualche euro sull'acquisto e rende l'occasione perfetta per essere conclusa.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Mouse Microsoft: super semplice ma super comodo

Se sei alla ricerca di un mouse wireless che ti possa soddisfare nella sua semplicità sei nel posto giusto: questo modello di Microsoft non ha nulla di eccezionale in termini di pulsanti e struttura eppure sa soddisfare chiunque lo acquista.

Completamente wireless, è adatto a te se sei in possesso di un dispositivo dotato di Bluetooth. Questo, infatti, sfrutta propria questa tecnologia per potersi collegare e funzionare. Dunque quando lo ricevi non devi che aprire le impostazioni relative alla connessione e accoppiarlo per poterlo avare sempre a portata di mano.

Ha una struttura semplicissima ma comoda: è ergonomica e permette sia ai mancini che ai destri di sfruttarlo al pieno. In termini di pulsanti sono presenti i classici click destro e click sinistro con abbinata la rotellina di scorrimento.

In termini di autonomia non devi avere timore perché con una sola batteria AAA hai un'infinità di tempo di utilizzo. Infatti con l'apposito interruttore chiudi e accendi in mouse a tua esigenza per far perdurare la appena citata.

Non sei ancora convinto? Su Amazon lo paghi solo 14,99 euro grazie alla promozione in atto. Lo ricevi in appena due giorni se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard ecco un trucchetto: opta per le consegne nei punti di ritiro e le avrai gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

