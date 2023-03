Questo Mouse Logitech Wireless ha una durata incredibile ed è in offerta

Amazon offre ormai una vastissima gamma di accessori per il PC, e se cerchi un mouse che sia ergonomico, maneggevole e di qualità c’è l’imbarazzo della scelta. Se non riesci a decidere quali caratteristiche prendere in considerazione, sei esattamente nel posto giusto. Con Logitech, marchio affidabilissimo, puoi avere prestazioni elevate, comfort, qualità dei materiali ad un prezzo davvero contenuto. È preciso, fluido, senza filo e ha una durata della batteria mai vista prima: il Mouse Logitech Wireless M310 costa solo €33,85 con Amazon Prime, con uno sconto del 23%.

Questo Mouse Logitech Wireless è una vera occasione

Il mouse Logitech M310 è comodo sia per mano destra sia sinistra, e non provoca stanchezza anche dopo ore di utilizzo. Tutto è possibile grazie al suo design ergonomico e sagomato con impugnature laterali in gomma morbida. Il ricevitore wireless USB è piccolissimo, compatibile con Windows, Chrome OS, macOS e Linux. Una volta inserito nella porta del tuo PC te ne dimenticherai totalmente e non dovrai preoccupartene. Avrai l’affidabilità di un cablato senza l’ingombro del filo, con una connessione avanzata a 2,4 GHz e una trasmissione di dati velocissima e senza interferenze.

Questo mouse possiede un sensore ottico che ti garantisce estrema fluidità e reattività. Puoi selezionare il testo di un documento o di una pagina web in un batter d’occhio, con uno scorrimento così confortevole che nessun touchpad potrà mai competere con lui. Ma veniamo ora alla vera chicca del Logitech M310: la durata della batteria. Grazie all’interruttore On/Off puoi preservare la batteria (AA) riducendone enormemente il consumo. In questo modo, potrai utilizzare il tuo nuovo mouse per ben 18 mesi senza doverti preoccupare di sostituirla.

Cosa stai aspettando? Acquista subito questo Mouse Logitech Wireless a soli €33,85, con uno sconto del 23% solo con Amazon Prime. Se cerchi qualcosa di diverso, perfetto per il gaming, con Logitech puoi avere anche questo Mouse da Gioco in offerta.

