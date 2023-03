Mai visto un Mouse da Gioco così veloce e preciso: oggi al 46% di sconto

Se sei un gamer, hai tutte le ragioni del mondo per pretendere solo il meglio, a cominciare da console di ultima generazione, computer da professionisti e accessori di primissima qualità. Se, in particolare, stai cercando un mouse da gioco per PC, non puoi proprio perderti questa offerta incredibile su Amazon. Oggi l’affidabilità del marchio Logitech si unisce alla qualità di materiali resistenti, dalle prestazioni elevatissime. Le parole magiche? Velocità, precisione e personalizzazione. Il Logitech G502 è un Mouse da Gaming che darà una vera svolta alle tue sessioni di gioco, specie competitivo, e può essere tuo a soli €49,99 grazie all’offerta di Amazon Prime, con uno sconto del 46%.

Questo Mouse da Gioco è la svolta di cui hai bisogno

Il Mouse Logitech G502 è una vera rivelazione per il mondo del gaming. Grazie al nuovissimo sensore ottico HERO avrai un tracciamento di precisione mai visto fino ad ora, che arriva addirittura a un valore di 25600 DPI, con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Con gli 11 pulsanti programmabili avrai un controllo totalmente personalizzato delle tue impostazioni di gioco, in base alle tue esigenze, per avere sempre pieno vantaggio sui tuoi avversari. La rotella a scorrimento ultraveloce ti aiuterà in ogni sfida contro il tempo. Puoi regolare il tuo stile di gioco aggiungendo piccoli pesi da 3,6 kg, per una configurazione personalizzata di peso e bilanciamento. Infine il sofisticato sistema di tensionamento a molla metallica integrata ai pulsanti destro e sinistro ti garantiscono un click sempre rapido e preciso.

Il suo design è molto sportivo e si abbina ad ogni tipo di accessorio del tuo PC. Con la tecnologia Lightsync di Logitech G puoi sfruttare un’illuminazione RBG personalizzabile e sincronizzabile con il tuo stile di gioco. Dotato di cavo USB, esso sfrutta la tecnologia plug-and-play, e tu potrai iniziare ad utilizzarlo senza dover installare specifici driver. Questo Mouse da gioco è un’incredibile svolta e oggi lo trovi in offerta a €49,99 con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.