Mouse Logitech veloce e SUPER preciso: il peso lo scegli tu (60€)

Il mouse Logitech G502 HERO Special Edition si distingue per il suo design iconico e le elevate prestazioni. La sua impugnatura ergonomica e il sensore estremamente preciso lo rendono perfetto per molteplici contesti di utilizzo, nel lavoro e nello studio, ma è consigliatissimo soprattutto per il gaming. Questo mouse combina estetica e funzionalità all’avanguardia, risultando una scelta eccellente per chi cerca efficienza e stile.

Crollo di prezzo per il mouse Logitech G502 HERO SE

Il mouse Logitech G502 HERO Special Edition è dotato di un sensore ottico infallibile, capace di tracciare movimenti fino a 25600 DPI con estrema precisione, senza smoothing, filtraggio o accelerazione. Con 11 pulsanti programmabili e una rotella di scorrimento che offre due modalità di utilizzo, l’apparecchio si adatta perfettamente ad ogni necessità.

Il software Logitech G LIGHTSYNC permette di personalizzare completamente l’illuminazione RGB del mouse. I pulsanti sinistro e destro sono dotati di un sistema di tensionamento a molla metallica, garantendo clic rapidi e reattivi. Inoltre, per una corretta stabilità del mouse, puoi aggiungere fino a cinque pesi da 3,6 g ciascuno.

