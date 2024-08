Mouse Logitech Pebble a metà prezzo: oggi è tuo con soli 14€

Il mouse Logitech Pebble spicca nella fascia di prezzo sotto i 20 euro, grazie al suo design compatto che lo rende facile da trasportare ma senza compromettere le prestazioni. Questo modello è estremamente silenzioso, riducendo al minimo i rumori dei clic: ideale per l’utilizzo anche di notte o in ambienti come le biblioteche.

Super offerta per il mouse Logitech Pebble

Il mouse Logitech Pebble offre la possibilità di connessione sia tramite Bluetooth e sia con il ricevitore wireless incluso. È compatibile con i principali sistemi operativi come Windows, iPadOS e macOS, ed è perfettamente funzionante anche con i Chromebook.

Tra i modelli più silenziosi sul mercato, il Logitech Pebble riduce il rumore dei clic del 90% rispetto ad altri mouse nella stessa fascia di prezzo. Anche la rotella di scorrimento è progettata per essere super discreta e risulta estremamente scorrevole. Grazie alla batteria AA, potrai usare il mouse fino a 18 mesi.

