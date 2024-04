Mouse Logitech MX Master 3S: produttività senza LIMITI (-36%)

Nella frenesia quotidiana, la tua postazione di lavoro diventa il tuo rifugio. È il luogo dove la tua produttività si scontra con la tua creatività, e dove ogni clic conta. Immagina se potessi trasformare questa routine in un’esperienza fluida, precisa e silenziosa. Con il Logitech MX Master 3S, questo sogno diventa realtà.

Attualmente in mega sconto del 36% su Amazon, non farti sfuggire questo fantastico dispositivo, al prezzo competitivo di soli 85,99 euro, anziché 134,99 euro.

Mouse Logitech MX Master 3S: questa offerta è a tempo limitato

Ottimizzato per l’ecosistema Apple, questo mouse ad alte prestazioni è una vera gemma per chiunque lavori su macOS o iPadOS. Dotato di un sensore da 8K DPI tracciato sul vetro, offre prestazioni impeccabili su qualsiasi superficie, garantendo una precisione senza pari. Ma c’è di più: i clic silenziosi riducono il rumore del 90%, permettendoti di concentrarti completamente sul tuo lavoro senza disturbi esterni.

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Logitech MX Master 3S è il magspeed scrolling. Questo mouse non solo è il 90% più veloce e l’87% più preciso rispetto ai suoi predecessori, ma è anche ultra silenzioso. Muoversi attraverso documenti lunghi diventa un gioco da ragazzi, mentre la tua mano si adatta comodamente al design ergonomico del mouse, riducendo l’affaticamento del polso e permettendoti di lavorare per ore senza stancarti.

Ma le prestazioni di questo mouse non si limitano solo alla sua potenza bruta. Con Logi Options+, puoi personalizzare il tuo workflow in base alle tue esigenze specifiche. I profili preimpostati per macOS e le app specifiche rendono le tue attività quotidiane più efficienti che mai. E con la funzionalità multi-Mac, puoi facilmente passare da un dispositivo all’altro, trasferendo testo, immagini e file con un semplice clic.

E non preoccuparti della durata della batteria, il Logitech MX Master 3S offre fino a 70 giorni di autonomia con una sola carica completa. E se sei di fretta, una rapida ricarica da USB-C a USB-C ti dà fino a 3 ore di utilizzo con soli 60 secondi di ricarica. Inoltre, il suo impegno per l’ambiente è evidente con l’utilizzo di plastica riciclata post-consumer, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

Il Logitech MX Master 3S è l’accessorio perfetto per ogni professionista moderno. Prova la potenza, la precisione e la comodità che questo mouse offre e trasforma la tua esperienza di lavoro oggi stesso. Ma affrettati, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente al prezzo speciale di soli 85,99 euro.