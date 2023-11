Mouse Logitech M185 Wireless: SOLO 9€ per il Black Friday

Una grande offerta ti sta aspettando su Unieuro con consegna gratis! Acquista subito il Mouse Logitech M185 Wireless a soli 9,99 euro, invece di 16,99 euro. Si tratta di un’occasione speciale dovuta al Black Friday. Questo Mouse è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo compatto, comodo da portare sempre con sé e ambidestro. La qualità con cui è stato realizzato lo rende perfetto su quasi tutte le superfici. Dotato di risoluzione a 1000 DPI, è un ottimo alleato di precisione e velocità.

Mouse Logitech M185 Wireless: la scelta perfetta in mobilità

Se hai poco spazio sulla scrivania oppure hai bisogno di una soluzione estremamente portatile, il Mouse Logitech M185 Wireless è la scelta perfetta. Grazie al Mini Connettore Wireless lo colleghi a tutti i dispositivi dotati di una porta USB. In un attimo puoi utilizzarlo senza problemi né disconnessioni. Compatibile con tutti i sistemi operativi più recenti, essendo Plug & Play, non serve installare software o driver per farlo funzionare. In un attimo è già configurato.

Anche se il prezzo è così basso, Unieuro Black Friday ti assicura la consegna gratuita inclusa nell’offerta. Se preferisci, puoi sempre prenotare un ritiro gratuito in negozio. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 9,99 euro, invece di 16,99 euro. Selezionando PayPal e Klarna, aggiungendo altri articoli fino a raggiungere una spesa minima di 30 euro, anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.