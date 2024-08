Mouse Logitech G G309: sconto ESCLUSIVO del 18% su Amazon

Il Logitech G G309 LIGHTSPEED è il mouse da gaming perfetto per chi cerca prestazioni elevate e massima flessibilità. Grazie alla connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth, questo mouse offre una libertà senza fili straordinaria, garantendo al contempo una latenza bassissima, ideale per i gamer che non vogliono compromessi. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 18%, un’opportunità da cogliere al volo al prezzo speciale di soli 77,90 euro, anziché 94,99 euro.

Mouse Logitech G G309: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Con un peso di soli 86 g, compresa la batteria AA, o appena 68 g se utilizzato con il sistema di ricarica wireless POWERPLAY, il Logitech G309 LIGHTSPEED è incredibilmente leggero e facile da maneggiare. Questo lo rende perfetto per lunghe sessioni di gioco, in cui ogni grammo può fare la differenza. Non solo, la sua durata della batteria è altrettanto impressionante: oltre 300 ore di autonomia con una singola batteria AA o un’autonomia illimitata utilizzando il sistema di ricarica POWERPLAY. Questo significa che puoi concentrarti esclusivamente sul gioco, senza preoccuparti di dover ricaricare il mouse a metà di una partita.

La precisione del sensore HERO 25K è un altro punto di forza di questo mouse. Traccia con una precisione submicrometrica senza alcun smoothing, garantendo movimenti fluidi e precisi, essenziali nei giochi competitivi. Gli interruttori ottico-meccanici LIGHTFORCE combinano la velocità della tecnologia ottica con la sensazione tattile della meccanica, offrendo un click reattivo e preciso, perfetto per chi desidera prestazioni di gioco ottimizzate.

Personalizza il Logitech G309 LIGHTSPEED a tuo piacimento grazie ai sei pulsanti programmabili, che ti permettono di configurare scorciatoie e comandi in base al tuo stile di gioco. Nella confezione troverai tutto ciò che ti serve: il mouse gaming, il ricevitore LIGHTSPEED, una prolunga per il ricevitore, una batteria AA, un nastro per impugnature e la documentazione per l’utente.

Oggi è il momento ideale per portare la tua esperienza di gioco a un livello superiore. Acquista il Logitech G G309 LIGHTSPEED su Amazon, approfitta dello sconto del 18% e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 77,90 euro.