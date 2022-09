Mouse Logitech ERGO: il meglio del confort a meno di 35€

Se lavori per tanto tempo al PC hai bisogno di un buon mouse. Ecco perché ti segnalo questa offerta di Amazon, con la quale potrai acquistare il mouse Logitech ERGO a soli 34,99 euro.

Non c’è da fare molti giri di parole, quando si parla di Logitech, si parla del meglio. Questo mouse offre non solo precisione e stabilità di connessione, praticamente per ogni dispositivo, ma anche il comfort per chi passa tanto tempo davanti al computer.

Permettiti questa piccola gioia di avere un po’ di comodità davanti allo schermo. Non perdere l’occasione di beneficiare dell’offerta Amazon che oggi prevede per questo articolo uno sconto del 33%. Metti subito nel tuo carrello il mouse Logitech ERGO a soli 34,99 euro.

Mouse Logitech ERGO: ergonomico e fluido

La comoda forma ergonomica del mouse, che è stato pensato per chi sta al computer diverso tempo al giorno, si adatta in modo naturale alla mano. Molto preciso e dinamico, tramite il software Logitech Options è possibile regolare la velocità del cursore.

Fino a 10 mt di raggio d’azione scegliendo se sfruttare la tecnologia Bluetooth, oppure se usare il ricevitore USB già presente nella confezione. Pratico da usare anche negli spazi stretti, grazie alla trackball, che permette di muovere il cursore senza spostare il braccio.

Davvero un ottimo prodotto targato Logitech che ti farà sentire meno la stanchezza mentre usi il computer. Approfitta dell’offerta di oggi e compra su Amazon il mouse Logitech ERGO a soli 34,99 euro, invece che 51,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.