Il mouse gaming wireless di UHURU è in offerta su Amazon a soli €30,59. Il prezzo di base viene reso più conveniente da un esclusivo coupon del 10% da attivare al momento dell'acquisto.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio.

Prestazioni da Pro player con il mouse gaming wireless

Il mouse gaming wireless è un prodotto utile da avere in casa se il proprio passatempo preferito è legato ai videogames. Grazie all'assenza di fili, la libertà di movimento è infinita e pertanto si presenta come un prodotto perfetto per i gamers più movimentati e frenetici.

La sua struttura è altamente ergonomica e consente un utilizzo prolungato di diverse ore senza mai affaticare né il polso né la mano. Sulla sua struttura sono presenti in totale 6 tasti che sono programmabili e supportano finanche la modifica delle macro.

A tal punto non è da ignorare neanche il sistema di retroilluminazione che presenta sette colori che possono cambiare casualmente e sbalordire con giochi di luce unici. Anche i DPI sono regolabili infatti può essere scelto un livello tra quelli disponibili ossia 800, 1600,3 mila, 5000 e fino ad arrivare a un massimo di 10000.

La connessione con il dispositivo, avviene mediante un semplice ricevitore USB. A tal proposito non è richiesta alcuna installazione in quanto il mouse gode di tecnologia plug and play.

Nella parte sottostante, è presente un apposito interruttore dedicato alla accensione e allo spegnimento così da preservare la batteria. La ricarica, infine, avviene tramite un semplice cavo USB.

Il mouse gaming wireless è disponibile su Amazon a soli €30,59. È un prodotto prime e quindi acquistandolo oggi è possibile riceverlo in appena 48 ore se si possiede una sottoscrizione attiva. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite presso i punti di ritiro.

Attiva il coupon del 10% per ottenere lo sconto in carrello. La promozione è valida solo per la giornata di oggi salvo esaurimento dei coupon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames