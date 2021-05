Se siete appassionati di videogiochi, e soprattutto del genere FPS, la Gaming Week di Amazon ha un’offerta da cogliere al volo. Si tratta del mouse Razer Basilisk V2, una delle periferiche più apprezzate dai giocatori professionisti di sparatutto, ma non solo.

Mouse da gaming Razer Basilisk V2: caratteristiche tecniche

Partiamo dal design, primo segno distintivo del mouse di casa Razer. Si tratta di un mouse claw grip con dorso leggermente rialzato. Sui due lati troviamo degli inserti in gomma pensati per migliorare il grip anche durante le fasi più concitate. I pulsanti sono ben 11, tutti rigorosamente programmabili attraverso il software Razer Synapse 3. Tra le feature più interessanti ritroviamo sicuramente il terzo tasto laterale allungato. Questo è pensato per i cecchini, che necessitano della massima precisione durante la mira, riducendo drasticamente i DPI del mouse. La forma allungata, rispetto alle proposte concorrenti, garantisce un comodo accesso a prescindere dalla lunghezza delle dita.

Molto comoda la rotellina, che oltre ad un feedback morbido e piuttosto silenzioso può essere personalizzata. Nella parte inferiore, infatti, è presente una rotella supplementare che permette di regolare la resistenza di quella principale per un maggiore controllo nelle azioni che ne richiedono l’utilizzo, come il cambio delle armi. Tuttavia ciò che fa davvero la differenza su un mouse da gioco sono il sensore e gli interruttori. In questo caso Razer ha equipaggiato il Basilisk V2 con un sensore ottico da ben 20.000 DPI con sincronizzazione del movimento. Grazie ad una funzione intelligente, il sensore si adatta ai movimenti della mano per offrire la massima precisione. Per quanto riguarda gli switch invece, troviamo i tradizionali interruttori ottici di Razer ormai da anni apprezzati dai videogiocatori. Grazie ad un fascio di luce infrarossa, il tempo di risposta è di soli 0,2 millisecondi, con una precisione assoluta che impedisce click involontari. Chiude il cavo Speedflex che riduce drasticamente l’attrito rispetto ai cavi più diffusi, rendendo i movimenti estremamente fluidi, paragonabili ad un mouse wireless.

Grazie alla Gaming Week il mouse è acquistabile su Amazon a soli 59,99 euro con uno sconto di ben 30 euro sul prezzo di listino.

