Mouse Ergonomico Verticale: tuo con meno di €10 euro su Amazon

Dimentica tutto ciò che sai dei mouse ergonomici presenti sul mercato, e dai un’occhiata a questa offerta di Amazon. Con un abbonamento Prime puoi acquistare un Mouse Ergonomico Verticale a soli €9,99 applicando un COUPON di €7 al prezzo originale.

Mouse Ergonomico: verticale è meglio

Il mouse verticale di GeekerChip unisce un design innovativo e unico alla comodità di utilizzo. La linea ergonomica segue perfettamente la forma della tua mano, evitando che il polso sia in tensione e si sovraccarichi. Esso infatti sarà inclinato in una posizione naturale a 60°, e tu lavorerai senza alcuna fatica. La superficie di rivestimento è realizzata in gomma di alta qualità, per una comoda presa anche per lunghe ore di utilizzo. Insieme al supporto per il pollice, la tua impugnatura migliorerà a vista d’occhio.

Possiede un sensore ottico 1000/1600 DPI e due pulsanti azionabili con il pollice, per garantirti un controllo rapido e preciso. Il mouse ergonomico verticale funziona con filo con uscita USB. Per utilizzarlo, non dovrai installare alcun driver nel tuo PC. Con la modalità plug and play, la configurazione è immediata e automatica. È compatibile con i sistemi operativi Windows 7, 8, 10, con Mac e Linux.

Cosa aspetti? Concediti il meglio del comfort e approfitta dell’offerta di Amazon. Sfrutta il COUPON di €7 e acquista il Mouse Ergonomico Verticale a soli €9,99. Se lo usi per il gaming, potresti abbinare queste Cuffie Gaming Bluetooth Logitech G332 al prezzo di €31,95.

