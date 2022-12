Mouse e Tastiera wireless Logitech con SilentTouch: questo kit costa solo 27€ su Amazon

È il momento giusto per acquistare un nuovo kit mouse e tastiera wireless: grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il kit Logitech MK295 con tecnologia SilentTouch al prezzo scontato di 27 euro invece che 53,99 euro. Si tratta, quindi, di uno sconto pari quasi al 50% che rende il kit davvero conveniente.

Il punto di forza di questa combo mouse + tastiera di Logitech è, senza dubbio, rappresentato dalla tecnologia SilentTouch che arriva quasi ad azzerare il rumore dovuto alla digitazione dei tasti o al clic del mouse. Rispetto ad un mouse e ad una tastiera “standard”, i modelli proposti da Logitech emettono circa il 90% del rumore in meno. Per sfruttare l’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Logitech MK295: mouse e tastiera wireless super silenziosi in offerta su Amazon

Il kit di mouse e tastiera wireless Logitech MK295 è la soluzione giusta per poter contare su accessori essenziali in grado di offrire ottime prestazioni (sia in termini di digitazione che di gestione del puntatore) ed un elevato comfort di utilizzo, grazie soprattutto alla netta riduzione del rumore rispetto ad un mouse e ad una tastiera tradizionali.

Il collegamento wireless senza lag avviene tramite un unico ricevitore USB che ha un raggio di 10 metri. Il kit di Logitech è “plug and play ” e, quindi, non richiede installazione. Il design è tradizionale ma allo stesso tempo elegante e robusto. La tastiera è QWERTY italiana.

La nuova offerta Amazon è da cogliere al volo. Grazie allo sconto in corso, infatti, è possibile acquistare il kit Logitech MK295 al prezzo scontato di 27 euro invece di 53,99 euro. Si tratta di un’ottima offerta per poter contare su un mouse e su di una tastiera di pregevole fattura e, soprattutto, di grande silenziosità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.