Mouse e tastiera wireless in un set TOP in doppio sconto

Questo set di TedGem non teme niente e nessuno. Disponibile su Amazon con un doppio sconto è proprio da prendere al volo se sei in cerca di un mouse e una tastiera wireless che ti possano soddisfare al 101%.

Attivando il coupon, infatti, te lo porti a casa con appena 24,29€. Ti avviso che l'offerta è riservata ai clienti Prime quindi se ancora non lo sei, non perderti la promozione che ti illustro tra un po'. Detto questo, le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci.

Set con mouse e tastiera wireless: semplice ma completo di tutto

In colorazione nera non può che dare un aspetto geniale ed elegante alla tua scrivania. Questo set con mouse e tastiera wireless è infatti un portento non solo perché curato nei minimi dettagli ma proprio perché ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno con un solo acquisto.

Entrambi i dispositivi li connetti al computer mediante un semplicissimo ricevitore USB che trovi in confezione così non devi neanche installarli. Una volta fatto questo passaggio sono già pronti all'utilizzo.

La tastiera ti permette di digitare velocemente, silenziosamente e naturalmente con il layout QWERTY italiano. Il mouse, invece, è molto semplice ma grazie a questa sua caratteristica si fa amare sia se utilizzi la mano destra che la mano sinistra.

Per concludere ti faccio sapere che con delle semplici batterie raggiungi un'autonomia di elevati mesi.

Acquista subito questo set mouse e tastiera su Amazon a soli 24,29€. Lo ordini e lo fai tuo in un paio di giorni.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.