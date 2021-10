Mouse e tastiera HP: sono wireless, affidabili ed economici

Se sei alla ricerca di un set che possa eliminare i cavi dalla tua scrivania ti presento il mouse e tastiera di HP. In promozione su Amazon non solo li porti a casa ad appena 21,99€, ma li ricevi persino in uno o due giorni.

Le spedizioni sono infatti velocissime e soprattutto gratuite per tutti i clienti!

Mouse e tastiera HP: cosa devi sapere prima dell'acquisto

Con il loro micro ricevitore USB li colleghi al tuo dispositivo in un secondo e tac: sono subito pronti per essere utilizzati. Alla portata di tutti, ti permettono di tenere tutto in ordine e, allo stesso tempo, di avere due dispositivi funzionali e comodi da utilizzare.

Sono disponibili in colorazione nera, un tocco che aggiunge un po' di eleganza al tutto.

La tastiera ha qualunque cosa tu stia cercando dato che è provvista di tastierino numerico, di tasti funzione F1 F12 e ovviamente di scorciatoie per attivare comandi veloci con un solo dito. Il layout non può che essere QWERTY italiano per una digitazione veloce, naturale e sicura.

Il mouse, invece, è molto semplice ma per questa sua caratteristica è perfetto sia se sei destro che mancino. Ha i soliti tre stati più un apposito pulsante dedicato ai DPI. Il livello massimo è di 1600 ma puoi sceglierne altri a seconda delle tue esigenze.

Si alimentano entrambi con delle semplici batterie che ti garantiscono fino a 16 mesi di autonomia senza alcun pensiero.

Acquista subito i tuoi mouse e tastiera HP su Amazon a soli 21,99€. Li ordini e diventano tuoi senza alcun costo di consegna. Se sei cliente Prime li ricevi in 24 o 48 ore mentre se sei cliente standard scegli la consegna presso i punti di ritiro.

Ps: la digitazione è ultra silenziosa!