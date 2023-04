Mai visto un Mouse da Gaming ad un prezzo così basso

Se sei un videogiocatore e ami sfidare i tuoi amici sui titoli per PC, la prima cosa di cui hai bisogno è un Mouse da Gaming serio, con prestazioni ottimali e funzionalità immediate, per avere sempre un netto vantaggio per i tuoi avversari o semplicemente per giocare con maggiore comfort e precisione allo stesso tempo. Su Amazon c’è un’offerta stratosferica che non puoi lasciarti sfuggire. Grazie ad un COUPON di €5 euro, puoi avere questo Mouse Nuwo Loki a soli €4,90. Non ci credi? Clicca sul pulsante in basso per vederlo con i tuoi stessi occhi.

Questo Mouse da Gaming è la svola che stavi aspettando

Si tratta di un piccolo mouse ottico (cablato) ad alta precisione, con 4 tipi di DPI regolabili (800, 1200, 1800 e 2400). Possiede inoltre un’altissima sensibilità e ti consente un tracciamento fluente anche in movimento rapido. Il cursore è stabile, privo di ritardi, il trasferimento dati è ottimizzato. Ancora: è un mouse davvero silenzioso; preparati per sessioni di gioco lunghissime e da vero professionista.

Adatto per la mano destra, con il suo design ergonomico ti dona una sensazione di solidità meccanica estremamente confortevole. La texture smerigliata del suo corpo bianco non fa scivolare la tua mano, sempre ben salda e pronta a vincere ogni sfida. Possiede una luce per ciclo a 7 colori, che potrai cambiare a tuo piacimento con un solo pulsante. Per migliorare ancor più le tue prestazioni di gioco, hai a disposizione 6 tasti di scelta rapida. Installarlo è semplicissimo: con la tecnologia plug-and-play, il mouse sarà operativo automaticamente. Ti basta collegare il cavo USB al tuo computer e il gioco è fatto. È altamente compatibile con tutti i sistemi operativi del momento.

Risparmia subito €5 con il COUPON di Amazon e acquista un Mouse da Gaming Nowo a soli €4,90. Grazie alla spedizione gratuita di Prime, arriverà a casa tua in un batter d’occhio.

