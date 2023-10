Mouse da gaming Logitech G502 Hero in SVENDITA AMAZON (-51%)

Per aggiornare la tua postazione da gioco questa strepitosa offerta di Amazon è quello che fa per te. Il mouse da gaming Logitech G502 Hero, elegante e dalle prestazioni eccezionali, può essere tuo a soli 45,99 euro invece di 92,99 grazie allo sconto del 51% applicato sul listino.

Effettuando l’acquisto prima che terminino le scorte scoprirai un dispositivo eccezionale, che ti permetterà di giocare in modo ancora più preciso e professionale dando uno slancio alle tue sessioni di gaming.

Mouse da gaming Logitech G502 Hero: le caratteristiche

Il cuore pulsante del Logitech G502 Hero è il sensore gaming HERO, un’innovazione che offre un tracciamento di precisione fino a 25.600 DPI. Con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione, questo mouse è progettato per darti la massima precisione e reattività in ogni situazione di gioco.

Con 11 pulsanti programmabili e una rotella di scorrimento ultraveloce a doppia modalità, il Logitech G502 Hero ti offre un controllo completamente personalizzato delle tue impostazioni di gioco. Ogni pulsante può essere assegnato a un’azione specifica, consentendoti di eseguire comandi rapidi con facilità.

Il sistema di regolazione del peso ti consente di personalizzare il peso e il bilanciamento del mouse. Puoi aggiungere fino a cinque pesi da 3,6 grammi ciascuno per ottenere una configurazione che si adatta perfettamente al tuo stile di gioco. Se preferisci un mouse più pesante o leggero, questo mouse si adatta alle tue esigenze.

La tecnologia Logitech G LIGHTSYNC offre un’illuminazione RGB completamente personalizzabile. Puoi sincronizzare l’illuminazione con il tuo stile di gioco o semplicemente scegliere tra milioni di colori. Sarai in grado di creare una configurazione visiva che riflette il tuo stile unico e le tue preferenze.

Il tensionamento meccanico dei pulsanti con una molla metallica integrata offre clic precisi e comandi rapidi. Questo significa che sarai in grado di reagire più velocemente alle situazioni di gioco e di ottenere una maggiore precisione nei tuoi spostamenti.

Il sensore di ultima generazione è in grado di rilevare il movimento a grandezze inferiori al micrometro, il che significa che traccia spostamenti più piccoli di un milionesimo di metro con estrema precisione. Non importa quanto sia veloce il tuo gioco o quanto siano frenetici gli scontri, il Logitech G502 Hero ti offre un controllo senza rivali.

Con uno sconto del 51% su Amazon, il Logitech G502 Hero è un vero affare che non puoi lasciarti sfuggire. Preparati a migliorare le tue prestazioni nei giochi e a ottenere risultati straordinari. Non perdere questa occasione per avere tra le mani un mouse da gioco di alta qualità a un prezzo incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.