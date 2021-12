Mouse da gaming Logitech G203 LIGHTSYNC: MEGA OFFERTA (-37%)

Il mouse da gaming Logitech G203 LIGHTSYNC non è solo un apparecchio estremamente gradevole alla vista ma, ad un prezzo più che vantaggioso, mette a disposizione tutto ciò di cui si possa aver bisogno nel corso di lunghe ed intense sessioni di gioco. Approfitta della promozione: acquistalo ora su Amazon e, con uno sconto folle del 37%, pagherai appena 25,99 euro con un risparmio di ben 15 euro.

Mouse da gaming Logitech G203 LIGHTSYNC ad un prezzo super conveniente

Il sensore da 8.000 DPI risponde con precisione a tutti i movimenti: potrai personalizzare le impostazioni in base alla sensibilità che desideri grazie al software dedicato, scegliendo fra 5 livelli DPI.

Goditi colori vivi e brillanti grazie al sistema LIGHTSYNC RGB: massima libertà di scelta fra circa 16,8 milioni di colori ed effetti estremamente vari e fantasiosi.

Il layout a 6 pulsanti, unito ad un form factor ben collaudato, garantiscono un'estrema comodità in fase di utilizzo. Ti ricordiamo che ciascun pulsante potrà essere personalizzato con il software Logitech G Hub.

Un vero e proprio best buy! Metti nel carrello il tuo mouse da gaming Logitech G203 LIGHTSYNC: oltre ad un considerevole risparmio di spesa, lo riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di spedizione.