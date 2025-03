Mouse da Gaming leggero e preciso con sensore ottico avanzato: lo sconto da urlo

Se quello che cerchi è un mouse da gaming preciso, leggero ma allo stesso tempo resistente, lo Steel Series Rival 3 è il modello perfetto per te. Con il suo design ergonomico, sensore ottico avanzato e pulsanti reattivi, questo mouse ti offrirà il massimo delle prestazioni ad un prezzo davvero imbattibile.

Il suo sensore ottico TrueMove Core da 8500 CPI è progettato per garantire tracciamento 1:1 e una precisione senza pari. Ogni movimento della tua mano verrà trasferito sullo schermo con estrema fedeltà, senza accelerazione o ritardi.

Con il suo peso di soli 77g, il Rival 3 è estremamente leggero, ed progettato per garantirti il massimo comfort anche nelle sessioni di gioco più lunghe e frenetiche. La sua forma ergonomica inoltre si adatta perfettamente alla tua mano, offrendoti una presa perfetta e senza alcuna fatica. Inoltre la sua forma è studiata per offrirti un’ottima presa sia se usi il palm grip che se preferisci il claw grip.

I suoi pulsanti a grilletto diviso ti assicurano una risposta rapida e uniforme ad ogni clic, e migliorano la reattività durante il gioco. Inoltre i suoi 6 tasti programmabili ti permettono di personalizzare i comandi a seconda delle tue esigenze e delle tue preferenze.

Questo mouse è dotato di illuminazione RGB personalizzabile, che ti permette di creare effetti di luce unici e sincronizzarli con gli altri dispositivi SteelSeries. Inoltre i pulsanti del Rival3 sono progettati per resistere fino a 60 milioni di clic. Non lasciarti sfuggire un mouse da gaming davvero preciso, veloce ed affidabile e, per altro, ad un prezzo davvero competitivo: al momento su Amazon è acquistabile a soli 29,99 euro con il 25% di sconto!